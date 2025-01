Movieplayer.it - Wicked e Sh?gun dominano le nomination dei SAG Awards 2025

Leggi su Movieplayer.it

Il sindacato degli attori ha svelato ledei SAGe i protagonisti die Sh?gun hanno dominato le categorie cinematografiche e televisive. Ledei SAG, i premi assegnati ogni anno dal Sindacato degli attori, sono state svelate e tra gli interpreti in corsa per un prestigioso riconoscimento ci sono le start di Emilia Pérez,, A Complete Unknown, Anora e Conclave. Tra le serie tv, invece, tra i possibili vincitori ci sono i protagonisti di show come Bridgerton, The Diplomat e Shogun. Le star in corsa per un premio I SAGsaranno consegnati il 23 febbraio allo Shrine Auditorium & Expo Hall di Los Angeles e la cerimonia di premiazione dell'edizione numero 31, condotta da Kristen Bell, .