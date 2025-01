Agi.it - Videochiamata del Papa a un 16enne malato oncologico, "devi essere forte"

AGI - "Sono stata travolta dalla gioia, non potevo credere a quanto mi stava accadendo". E' ancora emozionata Valentina Oreste, che ieri alle 18.49, mentre era in casa con la famiglia a Trani, ha ricevuto la"più bella della nostra vita" daFrancesco. "Tutto è cominciato a novembre scorso - ha raccontato ad AGI - quando abbiamo scoperto che il primogenito Saverio, un ragazzo solare e pieno di energia, è affetto da una neoplasia. Da quel momento in poi, la nostra vita è completamente cambiata, tra le corse in ospedale, cicli di chemio e tanta forza che abbiamo dovuto recuperare stringendoci come famiglia attorno a Saverio". Ma c'è stato un gesto che ha dato ancora più forza a questa famiglia: don Dino Cimadomo, della parrocchia di San Magno, e don Enzo De Ceglie, parroco dei Santi Angeli Custodi, hanno scritto una lettera al Santo Padre per chiedergli un gesto di conforto.