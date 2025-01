Quotidiano.net - Vedere il calcio in Tv costa fino a 900 euro. Il confronto con l’Europa e come risparmiare

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 7 gennaio 2024 – Ilè uno sport sempre più costoso, anche in un paesel'Italia dove attira milioni di appassionati. Quanto, realmente, esattamente seguire la propria squadra dal divano di casa? Facile.it ha risposto al quesito a seguito di una dettagliata analisi sui prezzi degli abbonamenti alle piattaforme digitali e pay-tv. Dall'indagine è emerso che la cifra minima che un italiano spende per seguire il campionato di Serie A 2024/2025 e le coppepee equivale a 648per l'abbonamento annuale, ma si tratta di una quota che può ammontarea 900per coloro che scelgono l'abbonamento mensile. La buona notizia per il pubblico italiano, tuttavia, consiste nelcon gli altri paesipei dove ilè particolarmente seguito, nei quali gli abbonamenti sono quasi sempre più alti.