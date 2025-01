Amica.it - Una nuova assistente sociale, Fiore, arriva nella vita di "Mina Settembre": la clip in anteprima della terza stagione

È passato un anno dagli eventi raccontatiseconda. E in questa, chesu Rai 1 da domenica 12 gennaio,è più carica che mai. L’di Napoli, interpretata da Serena Rossi, non ha perso una goccia di deterta sensibilità, come vediam anche in questainesclusiva che ci fa connoscere un nuovo personaggio:. Interpretata dalla new entry Chiara Russo.Si trattadel consultorio: dolce, energica e con una parlantina irresistibile.vede in lei una giovane sé stessa e decide di prenderla sotto la sua ala, mettendola subito alla prova.saprà dimostrarsi all’altezza o sceglierà unapiù tranquilla? Palermitana d’origine, dopo aver studiato a Trieste, si è trasferita a Napoli, Perché? È quello che la ragazza, alla fine, come vediamoqui sopra, confessa ae alla sua migliore amica Irene (Christiane Filangeri).