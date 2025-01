Ilrestodelcarlino.it - Un 2025 ricco per l’istituto Gramsci. Focus su Pintor, Serra tra gli ospiti

di Ferrara annuncia il programma delle attività per il, un annodi occasioni di confronto e approfondimento culturali. Promuovere la cultura come strumento essenziale per la comprensione del mondo contemporaneo e per la costruzione di una società più consapevole sono i propositi che animano le attività dele che vengono perseguiti coinvolgendo un vasto pubblico di intellettuali sia a livello locale che nazionale (tra cui Michele, Stefano Petrucciani e Alessandro Somma). Continua la lunga e fertile collaborazione con la Biblioteca ariostea, che ospiterà molti degli appuntamenti previsti presso la sala Agnelli. Proprio in questo salotto culturale, domani verrà inaugurato l’ormai consueto ciclo ’I colori della conoscenza. I linguaggi e le scienze’ – dedicato al mondo dell’istruzione e valevole come corso di formazione-aggiornamento per insegnanti – con la conferenza di Daniela Cappagli ’Joan Mirò l’immaginifico visionario.