Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-01-2025 ore 13:30

Luceverdevedi trovati dalla redazione in studio Sonia cerquetaninella norma su strade ed autostrade della capitale da ieri e fino al 7 di febbraio per lavori di potatura Nuova disciplina provvisoria diin via Nuova delle Fornaci in via delle Fornaci attenzione quindi alla segnaletica in loco fino al 11 gennaio lavori in viale Regina Margherita con divieto di transito nel tratto compreso tra Piazza Galeno e Piazza Sassari possibili ripercussioni aldi zona per il trasporto pubblico ricordiamo che la metro ci resta chiusa per sei mesi ma solo in orario serale fino al 27 di giugno e questo per consentire la seconda fase dei lavori di prolungamento da San Giovanni al Colosseo ultima corsa alle 20:30 da pantano e alle 21 da San Giovanni ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.