Sconforto di Helena Prestes che parla della sua squalifica

Oggi potrebbe essere davvero l’ultimo giorno dinella casa del Grande Fratello. La produzione lunedì scorso ha annullato il televoto per un provvedimento disciplinare che riguarda proprio la mobrasiliana , da quel momento alcuni giornalisti hanno fatto sapere che gli autori avrebbero pensato ad una(e ad altri provvedimenti per due gieffine). Nella casa i concorrenti non sanno nulla, mache è sveglia ha capito quale potrebbe essere il suo destino e ieri si è fatta prendere dallo.Di primo mattino lasi è avvicinata a Stefania Orlando e le ha detto: “Vorrei fare una chiacchiera con te, vogliorti, ho la lista di tutte le persone con cui vogliore primapuntata di domani. Quindi preparati perché prima delle puntata vogliore a quelli che mi sono segnata“.