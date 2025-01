Zon.it - Sarno, aggrediscono a calci e pugni 49enne e lo costringono a consegnare soldi e telefono

Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando eventuali giudizi di responsabilità che potranno derivare solo a seguito di provvedimenti irrevocabili, si rende noto che, nella giornata di domenica 5 gennaio, personale della Squadra Mobile della Questura di Salerno ha provveduto alla notifica dell’ordinanza di applicazione di misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di(SA) emessa dal GIP presso il Tribunale di Nocera Inferiore su richiesta di questo Ufficio nei confronti di due soggetti, indagati in concorso per il reato di estorsione aggravata.I fatti risalgono allo scorso 26 agosto, data in cui i predetti, entrambi pluripregiudicati, hanno aggredito conun uomo di 49 anni, anch’egli gravato da precedenti, nei pressi della stazione della Circumvesuviana di, costringendolo, pur senza annullarne del tutto la libertà di autodeterminazione, aloro uncellulare e delle banconote.