Rider investito e ucciso in via Cadore la protesta | Basta lavoro a cottimo Non si può morire per portare un panino

Milano – “morti in strada e sul”. La bicicletta dipinta di bianco in onore di Muhammad Ashfaq, ildi 44 annilo scorso 30 dicembre tra le vie Comelico e, riporta questo messaggio. È scritto su una scatola, pure questa tinteggiata di bianco, incollata alla dueruote. Identica al portavivande della piattaforma delle consegne a domicilio Glovo per la quale l’uomo lavorava e che è rimasta a terra, sull’asfalto, quella sera, accanto alla scia di sangue. Ieri in suo nome a decine si sono ritrovati su quella stessa strada perre: per chiedere più sicurezza per i lavoratori come Muhammad, in balìa dei pericoli mentre sfrecciano percibo. “Non si puòper un”: questa l’iniziativa promossa da Deliverance Milano, sindacato informale dei, da più realtà unite nella rete civica “Città delle persone“ e dalle ciclofficine.