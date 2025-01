Ilveggente.it - Real Madrid-Maiorca, Supercoppa di Spagna: streaming gratis, formazioni, pronostico

è una partita valida per le semifinali delladie si gioca giovedì alle 20:00:, probabili.Ilha iniziato il nuovo anno come aveva chiuso il vecchio. E cioè vincendo: dopo la breve sosta di Natale i Blancos hanno debuttato battendo in maniera rocambolesca il Valencia in campionato – rete decisiva di Bellingham in pieno recupero, nonostante l’inferiorità numerica per via dell’espulsione di Vinicius Jr. – e rifilando una goleada al modesto Deportiva Minera (0-5) in Coppa del Re, match in cui Carlo Ancelotti ha dato spazio alle seconde linee con l’obiettivo di far riposare i titolarissimi in vista delladidi(Ansa) – Ilveggente.