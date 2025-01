Ilgiorno.it - Quattro istituti e più servizi per il quartiere

Leggi su Ilgiorno.it

Non solo scuola, nei plessi scolastici di San Rocco. Il pool delle 4 scuole Zara, Sauro, Omero e Pertini dell’istituto Koiné diventerà un vero e proprio hub polifunzionale. Il progetto di ristrutturazione e collegamento del polo prevede la realizzazione nella scuola media Pertini di un’aula magna con spazi polifunzionali per ospitare attività sportive, culturali ed eventi. È il piano “Sus: una comunità educante al futuro“, strategia di sviluppo urbano sostenibile 2030 per San Rocco, che prenderà forma nei prossimi mesi. Comprende la sistemazione delle scuole che porterà con sé il ripensamento di tutta la vita del. Il programma è stato più volte ripensato, come spiega la dirigente della Koiné Anna Guglielmetti. Si parla dei primi lavori alla scuola Zara e Nazario Sauro a marzo e da maggio alla Pertini-Omero, ma non sono ancora state date linee guida per eventuali trasferimenti di classi.