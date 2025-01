Amica.it - Più carote, crude e cotte per tutti: benefici e colori

Tra gli ortaggi esistenti in natura (e nel nostro orto), la carota è sicuramente tra i più curiosi. Sia per la forma, sia per il colore (arancione ma anche viola e porpora) e per il ciuffo delle sue foglie. Su di lei, nel tempo, si sono spesi racconti, vicende, aneddoti. Cibo prediletto di conigli famosi (Bugs Bunny, in primis), naso per creativi pupazzi di neve, ha dato il nome, grazie al suo colore iconico, a tante persone dai capelli rossi.Sempre presente sulle nostre tavole, ha molte proprietà. Ecco idella carota, cruda e cotta. Da quelli da sempre raccontati e tramandati (come il detto che faccia bene alla vista e renda gli occhi più belli) a quelli effettivi. E certi.