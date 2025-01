Tg24.sky.it - Omicidio Vannini, l'ex fidanzata Martina Ciontoli esce dal carcere per buona condotta

Leggi su Tg24.sky.it

di galera per, l’exdi Marco, il ventenne di Cerveteri ucciso il 17 maggio del 2015 da un colpo di pistola mentre si trovava nel bagno della villetta dei. La ragazza condannata a nove anni e quattro mesi in concorso con la sua famiglia per l’dell’ex fidanzato, ha scontato un terzo della pena. Le è stata data la possibilità di lavorare all’esterno deldi Rebibbia. Secondo quanto scrive il Messaggero,lavorerà in un bar del Ministero della Giustizia, dal lunedi al venerdi , dalle ore 7,30 alle 14,30 , in zona Casal del Marmo. Sgomento in casa