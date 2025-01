Meteo mercoledì, in ingresso correnti umide

Leggi su Ilfaroonline.it

PrevisioniLa situazione.PROSSIME ORE. Al Nord ampie schiarite al Nordovest in estensione alla Lombardia in giornata, piogge e rovesci al mattino su est Liguria, Lombardia, ovest Emilia e alto Triveneto ma con fenomeni in graduale attenuazione da ovest in giornata. Neve sulle Alpi dagli 800/1000m. Al Centro piogge e rovesci sull’alta Toscana, in graduale attenuazione in giornata con schiarite in serata, altrove qualche pioggia in arrivo in giornata sul Lazio e in serata su Umbria e interno Marche, più sole altrove. Al Sud qualche pioggia o rovescio in Campania dal pomeriggio, in estensione in serata a Calabria tirrenica, Lucania e Messinese, altrove più asciutto e soleggiato. In Sardegna qualche pioggia sul versante occidentale, in attenuazione con parziali schiarite in giornata.