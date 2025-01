Ma sei sicuro? Uomini e Donne Maria incredula | cosa è successo tra Martina e Gianmarco

Leggi su Caffeinamagazine.it

, pausa natalizia finita. E il pubblico finalmente potrà assistere a quello che le anticipazioni dicono da tempo. Nelle puntate previste il 9 e 10 gennaio in televisione assisterà infatti alla ‘cacciata’ del tronista che verrà smascherato dalla produzione. Michele Longobardi, infatti, ha usato un profilo fake sui social per mettersi in contatto con le sue pretendenti e si ritroverà costretto a assumersi le sue responsabilità.Il ché significa accettare l’invito diDe Filippi a lasciare la trasmissione. E con lui salgono a due i protagonisti del trono classico che non hanno portato a termine il loro percorso a. La più vicina alla scelta è inveceDe Ioannon, visto che la collega Francesca Sorrentino è ancora in alto mare e chiesto di far arrivare altri corteggiatori.