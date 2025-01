Ilfattoquotidiano.it - Le dimensioni dei peni in tutto il mondo in una mappa: “vincono” di gran lunga Sudan e Repubblica Democratica del Congo, ultima l’Asia orientale

Lenon contano. Così esperti e sessuologi, ormai da anni, rassicurano giustamente uomini e donne. Però c’è chi, per una ricerca globale sull’evoluzione del genere umano, si occupa di stilare una ricerca approfondita dei centimetri deidei vari Stati per una classifica scientifica.Come riporta il Daily Mail, i ricercatori hanno eseguito una revisione degli studi esistenti nelche hanno misurato ledel pene, frutto del lavoro di professionisti sanitari su campioni di almeno 50 uomini. Le misurazioni sono state ricavate dall’auto-segnalazione, aprendo la possibilità che gli uomini intervistati abbiano un filo “esagerato” con ledei loro membri.Secondo Data Pandas – una biblioteca online di dati relativi a salute, criminalità, istruzione, demografia ed economia – ile ladelhanno guadagnato i primi posti per la lunghezza del pene, con una media di 17,9 centimetri con qualche scarto di millimetri.