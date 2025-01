Latina seduto sul tetto di un palazzo minaccia di lanciarsi nel vuoto

Leggi su Ilfaroonline.it

, 8 gennaio 2025 – Si protrae ormai da ore il tentativo di far scendere daldi undi Corso Matteotti anei pressi della circonvallazione un uomo cheil suicidio. Lanciato l'allarme 8,30 di questa mattina ai vigili del fuoco intervenuti immediatamente con una squadra, l'autoscala e il carro teli. Sono in corso le trattative da parte della polizia allo scopo di dissuadere l'uomo dall'intenzione dinelper una situazione sociale conosciuta. Sul posto anche la polizia locale, i carabinieri e due ambulanze del 118. La trattativa va avanti, ma l'uomo non si lascia raggiungere. La strada resta sbarrata con conseguenze pesanti sul traffico e sulla viabilità.