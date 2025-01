Iodonna.it - La sua esibizione alla decima edizione del Galappennino che si è svolto a Fanano nel modenese, è una dedica particolare ai ragazzi, che lei definisce "piccoli sognatori".

(Modena), 7 gen. (askanews) – La stella del pattinaggio artistico italiano, continua a risplendere. Carolina Kostner, già da alcuni anni lontana dalle competizioni, è ancora un punto di riferimento per le giovani generazioni. La suadelche si ènel, è unaai, che lei”. Leggi anche › Carolina Kostner dopo i Mondiali di pattinaggio: «Mettere su famiglia? Un sogno che ancora non ho» “Ho preparato un numero che è un po’ forse il mio passaggio di consegna, perché effettivamente sto raggiungendo anche un’età in cui si deciderà anche poi di fare altro nella vita – spiega Kostner -.