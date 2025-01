Agi.it - La psicosi adolescenziale? È scritta nei geni

AGI - Ci sarebbero fattori genetici alla base di forme di. A rivelarlo nel corso di una intervista alla Genomic Press Report è Carrie E. Bearden, professoressa di psichiatria, scienze biocomportamentali e psicologia al Center for Assessment and Prevention of Prodromal States (CAPPS) dell'UCLA. Queste intuizioni trasformative sulla neurobiologia del rischio dinei giovani, emerse da studi di genetica condotti dalla ricercatrice, potrebbero portare nuove e importanti conoscenze sui processi di sviluppo del cervello e il possibile impatto sulla salute mentale negli adolescenti. La ricerca, pubblicata su Genomic Psychiatry, si basa sullo studio composito di coorti di popolazione classicamente definite ad alto rischio e su indagini di condizioni genetiche che potrebbero predisporre al potenziale sviluppo di patologia; tale strategia di approccio avrebbe fornito cruciali informazioni sull'insorgenze dellain fasi cruciali della vita, tra cui l'adolescenza.