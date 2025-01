Lapresse.it - Iran, Usa: “No comment su estradizione Abedini, programma droni minaccia pace”

Leggi su Lapresse.it

Gli Stati Uniti “non hani sui procedimenti pendenti delle forze dell’ordine, che sono gestiti da funzionari delle forze dell’ordine italiane”. Così un portavoce del dipartimento di Stato risponde a LaPresse in merito alla richiesta dida parte americana per l’ingegnere MohammadNajafabadi detenuto in Italia. Tuttavia, aggiunge il portavoce, “rimaniamo molto preoccupati per la proliferazione da parte dell’di veicoli aerei senza pilota, o, sempre più avanzati e letali, e per il suo continuo supporto a gruppi terroristici violenti, che rappresentano minacce importanti per lae la stabilità nella regione”. Gli Stati Uniti, conclude il portavoce del dipartimento di Stato, “rimangono impegnati a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per contrastare l’intera gamma di azioni destabilizzanti dell’e per degradare e interrompere la capacità dei gruppi sostenuti dall’di condurre attacchi terroristici”.