Liberoquotidiano.it - Iran: Speranzon (Fdi), 'liberazione Sala successo di Meloni e governo'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Ladi Ceciliaè un evidentedella premiere del. Sin dall'inizio di questa vicenda, dal 19 dicembre scorso, l'esecutivo ha avuto la priorità di liberare la, ponendo anche in questo caso al centro l'interesse nazionale. Oggi è tempo di far festa e non delle polemiche perché appare fin troppo chiaro che i fatti parlano da soli. L'Italia oggi, grazie a Giorgia, ha una credibilità ed un peso a livello internazionale mai avuti in passato". La dichiara il vicepresidente vicario di Fratelli d'Italia in Senato, Raffaele