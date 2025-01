Anteprima24.it - Intossicazioni da monossido di carbonio, allarme dal Cardarelli: “Periodo critico, controllate gli impianti”

Tempo di lettura: 3 minutiL’ospedaleè uno dei pochi al Centro Sud che ha una camera iperbarica attiva h24 per i pazienti con più di 15 anni. È qui che arriva la gran parte dei cittadini del Mezzogiorno che, esposti ad intossicazione dadi, sono riusciti a sopravvivere a gravi incidenti potenzialmente mortali. Le cronache italiane hanno riportato dal solo mese di dicembre 2024 ad oggi già 7 decessi per intossicazione dadied oltre 20 intossicati. Negli scorsi 12 mesi sono stati 31 i pazienti trattati alper avvelenamento da.Dice Mariano Marmo, responsabile della UOS Medicina Iperbarica: “L’unica terapia salvavita contro l’intossicazione dadiè trattare il paziente in una camera iperbarica. La stessa pressione che si ha in immersione subacquea ad una profondità tra i 15 e 18 metri.