Puntomagazine.it - In ospedale dopo aver ingerito droga, Nappi (Lega): intervengano servizi sociali, bimbo va tutelato

La nota stampai fatti di Boscoreale accaduti ad undi solo un anno “È gravissimo quanto successo a Boscoreale: inammissibile che undi un anno sia entrato in contatto con della sostanza stupefacente e l’abbia ingerita. I responsabili paghino tutte le conseguenze. Inoltre chiediamo il rapido intervento deiperché ilsia tutelato da un nucleo familiare che non solo, come risulta dai primi accertamenti, aveva in casa dellama lo ha messo in serio pericolo di vita”. Lo afferma Severino, capogruppo dellanel Consiglio regionale della Campania.Comunicato stampaL'articolo In):vaproviene da Punto! - Il web magazine.