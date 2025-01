Ilgiorno.it - Il consigliere spazzino anche a Natale

Ha dedicato qualche giorno delle festività di fine anno per ripulire alcune aree pubbliche invase da rifiuti e insieme ai ringraziamenti ha ricevutoun rimprovero: "Ma come, fai parte della minoranza e fai un favore alla maggioranza?". Claudio Trenta, il pensionato diventato celebre dopo essere stato multato per avere riparato una buca in strada e oggicomunale d’opposizione, ha trovato l’occasione per spiegare pubblicamente, ancora una volta a mezzo social, le sue iniziative. "Io faccio il mio dovere di cittadino ecomunale. Hanno tentato in tutti i modi per non farmi arrivare in comune, centrodestra e centrosinistra, tanto da costringermi a crearmi una terza lista per raggiungere l’obiettivo. Ho lottato per raggiungerlo e sto cercando di onorare il mandato coinvolgendo la cittadinanza non a parole ma dando l’esempio, impegnandomi in prima persona visto che sono sempre stato accusato di essere un provocatore e di saper solo criticare" spiega Trenta.