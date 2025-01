Quotidiano.net - I video choc dell’incendio a Los Angeles. Uomo in villa filma la trappola infernale

Los, 8 gennaio 2025 – Terrore e devastazione, quasi impotenza, sono le emozioni che suscitano iche arrivano dall’inferno di Los. L’area della metropoli californiana è flagellata da un devastante incendio che ha fatto scattare l’ordine di evacuazione per decine di migliaia di persone. Sarebbero 200mila le utenze senza elettricità. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato di essere in contatto con le autorità della California per gestire al meglio l’emergenza. "Vengo spesso aggiornato sugli incendi nella zona ovest di Los. Io e il mio team siamo in contatto con i funzionari statali e locali, ho offerto tutta l'assistenza federale necessaria per aiutare a domare il terribile incendio di Pacific Palisades", ha affermato Biden in una dichiarazione pubblicata dalla Casa Bianca.