Linkiesta.it - I guai ferroviari di Salvini, e i ritardi dell’Alta Velocità nel report di Europa Radicale

Leggi su Linkiesta.it

Il vicepresidente del Consiglio Matteo, come è noto, al momento del varo del Governo Meloni, nell’impossibilità di tornare al Viminale a causa del processo in corso sul caso Open Arms, scelse il ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture nella convinzione che una grande stagione di opere pubbliche ne avrebbe consolidato la fama di “uomo del fare” e l’avrebbe aiutato a recuperare il consenso perduto dopo l’azzardo del Papeete.Proprio dal dicastero di Via Nomentana, però, stanno arrivando al leader della Lega i grattacapi più rognosi: le polemiche sul nuovo codice della strada, contro cui è in rivolta anche la base leghista, gli scioperi a raffica nei trasporti pubblici, la never ending story del Ponte sullo Stretto, ie i disservizi sulla retea.Proprio di quest’ultima rogna parla un dossier preparato dall’informatica Chiara Calore e presentato ieri davanti al ministero dei Trasporti dai dirigenti diIgor Boni e Silvja Manzi, che analizza iaccumulati nell’ultimo trimestre (ottobre-dicembre 2024) dall’Altadi Trenitalia (Freccia Rossa, Freccia Argento e Freccia Bianca).