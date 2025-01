Anteprima24.it - Guardia di Finanza, concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 12 tenenti in servizio permanente

Tempo di lettura: 2 minutiSul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it, in data 23 dicembre 2024, è stato pubblicato il bando di, pered, per ildi 12ineffettivo del “ruolo tecnicologistico-amministrativo” del Corpo delladi. Tali posti sono ripartiti tra le seguenti specialità:a. n. 4 (quattro) per amministrazione;b. n. 4 (quattro) per telematica;c. n. 2 (due) per infrastrutture (in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione connessa al titolo distudio richiesto);d. n. 2 (due) per sanità (iscritti all’albo dei medici-chirurghi).Possono partecipare ali cittadini italiani che, alla data del 1° dicembre 2024, non abbiano superato il giorno di compimento del trentaduesimo anno di età (siano quindi nati in data non antecedente al 1° dicembre 1992), e siano in possesso di una laurea specialistica o di una laurea magistrale o titolo equipollente, in discipline attinenti alla specialità per la quale concorrono.