Anteprima24.it - FOTO/ Ponte si colora della passione dei bambini per la ‘Befana Cup’

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiTre giorni all’insegna dello sport e del divertimento. Un successo nel vero sensoparola per la Befana Cup, la manifestazione sportiva che si è tenuta tra il 4 e il 6 di gennio a, all’Ocone, e che ha coinvolto ragazzi appartenenti alle categorie Primi Calci e Pulcini.Presenti la Golden Dragon, Caudium Piccolo, Guardia, Vitulano, Erga Sport, Star Games e la Scuola Calcio Aurelio Massimo Pacillo.Tre giorni di sana competizione in un Ocone che torna arsie dei sorrisi dei più piccoli. Spalti pieni dei genitori che non hanno voluto mancare all’appuntamento e che hanno apprezzato la manifestazione e hanno riempito di complimenti l’organizzazione, non solo per il torneo ma anche per il contorno di iniziative messe in piedi nei momenti in cui non ci sono state partite da giocare e vedere.