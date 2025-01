Calciomercato.it - Dall’esonero col Milan ad una nuova panchina: Fonseca torna subito in pista

Leggi su Calciomercato.it

Il tecnico portoghese può ripartire presto dopo la separazione con il Diavolo. L’ex Lille piace in Premier LeaguePaulonon passerà molto tempo da disoccupato. L’ormai ex tecnico delprima di approdare in rossonero, d’altronde, era stato cercato con insistenza da diversi club.colad unain(LaPresse) – Calciomercato.itNon è un segreto, che in molti avevano apprezzato il lavoro svolto al Lille dal mister 51enne: così aveva effettuato un sondaggio anche il Liverpool, ma l’interesse più concreto era stato quello del Marsiglia, che poi ha deciso di ripartire da Roberto De Zerbi. Oggi per Paulopotrebbe, invece, esserci la Premier League, dove ci sta pensando il West Ham. Gli Hammers stanno attraversando un periodo davvero complicato: dopo venti giornate di campionato sono al quattordicesimo posto in classifica, con ventitré punti, frutto di sei vittorie, cinque pareggi e nove sconfitte.