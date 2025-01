Bergamonews.it - Chiama il 112 per un accoltellamento a scuola, ma non è vero: studente rischia denuncia per procurato allarme

Albino. Ha allertato i soccorsi, chiedendo l’intervento dei carabinieri per unin corso all’interno dell’istituto scolastico: quando però l’ambulanza e i militari dell’Arma della compagnia di Clusone sono arrivati sul posto non hanno trovato alcun ferito e nessun segno di un’avvenuta aggressione.Il caso risale alla mattinata di mercoledì 8 gennaio nel centro di formazione professionale ABF di Albino, in via Dehon Padre Leon.Erano da poco passate le 11 quando è stato lanciato l’per un: nel giro di pochi minuti un mezzo della croce rossa di Alzano è sopraggiunto, senza però trovare nulla.All’esito degli accertamenti eseguiti anche con il contributo della direzione scolastica, il tutto si è rivelato essere solamente uno scherzo, decisamente di cattivo gusto.