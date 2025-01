Cecilia Sala libera l’incredulità della madre | Ho visto sul cellulare GM Era Giorgia Meloni che mi dava la notizia più bella

Leggi su Open.online

«Sono contentissima, non riesco nemmeno a spiegare come mi sento. La mia vita inizia oggi». A dirlo è Elisabetta Vernoni in una conversazione telefonica con il CorriereSera, dopo lazione di sua figlia, la giornalista di Chora Media e il Foglio, detenuta in Iran per tre settimane. È stata la premiera darle lascarcerazione diquesta mattina, «chiamandomi direttamente mentre ero al lavoro al San Raffaele», racconta a Greta Privitera. «Lei mi aveva dato il suo numero di telefono e io me lo sono segnata in rubrica come “GM” – continua -. Questa mattina ero al lavoro, in una riunione al San Raffaele, a Milano, e hoquesta chiamata: “GM”. Mi sono detta “Chi è che ho abbreviato in questo modo?”. Poi un fulmine me lo ha fatto ricordare e sono corsa fuori.