Ilfattoquotidiano.it - Cecilia Sala è libera, ora portiamo in Italia anche Aya Ashour

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Applausi al governo Meloni per il risultato.è stata riportata a casa. Il resto conta quel che conta. Questa storia, però, ci dice una cosa: l’impossibile è possibile.Da mesi invochiamo un’altra impresa impossibile, adessocon una petizione sulla piattaforma IoScelgo.org, per portare inla nostra collaboratrice Aya, invitata per ragioni accademiche dall’Università per stranieri di Siena: chiediamo “al Ministero degli Affari Esterini di intervenire facendo pressione sulla comunità internazionale per ristabilire il diritto allo studioper chi vive nella Striscia di Gaza: se le universitàne, nella loro autonomia protetta dalla Costituzione, invitano ufficialmente qualcuno, dovrebbe esserci un impegno istituzionale perché questi inviti possano concretizzarsi.