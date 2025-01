Noinotizie.it - Bari, accusa: tentato rapimento di una bambina di due anni, arrestato 35enne Carabinieri

Le urla di una donna hanno mobilitato i passanti che, stando all’, hanno fatto desistere l’uomo. Ilè statoai.La 28enne stava passeggiando con la figlia, stamani ain via Michele De Napoli. Stando a ricostruzioni, mentre la donna e lastavano camminando un uomo in bicicletta ha sottratto la bimba dal contatto con la mamma e la stava portando via. Poi l’intervento dei militari. Ilpregiudicato è statocon l’delsequestro. L'articolodi unadi due proviene da Noi Notizie..