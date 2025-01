Bergamonews.it - Atalanta, De Ketelaere è il miglior giocatore del mese di dicembre in Serie A

Bergamo. Tre gol, uno al Milan e due all’Empoli, e unadi prestazioni di alto livello: Charles Deè stato nominato ildeldiinA.Attraverso le loro votazioni i calciatori delle venti squadre di A hanno eletto il belga Mvp dell’ultimodell’anno, un premio ideato e assegnato dall’Associazione italiana calciatori. ADesi è particolarmente distinto per continuità di rendimento e per le tre marcature che hanno fruttato altrettante vittorie casalinghe per i nerazzurri. Il fantasista offensivo si sta rivelando un’arma letale nel parco attaccanti di Gasperini: a metà stagione ha già messo a referto 10 gol e 9 assist in tutte le competizioni.Il 23enne è il secondodella Dea a ricevere il premio in questa stagione dopo Retegui neldi ottobre.