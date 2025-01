Lanazione.it - Arteria con doppia pista ciclabile. Ecco tutti i dettagli del progetto

Il percorso del nuovo asse suburbano in questo primo lotto di lavori partirà dalla rotatoria dell’Acquacalda, dove esiste già il collegamento di innesto a via del Brennero e dove approderà la viabilità connessa al nuovo Ponte sul Serchio. Da qui il nuovo tratto di strada procederà fino a via della Santissima Annunziata, in parte a raso e in parte sopraelevato, nel punto in cui dovrà superare con un cavalcavia via delle Ville e la ferrovia. Nell’innesto su via Martiri delle Foibe sarà inoltre realizzata una nuova rotatoria. Tutta l’stradale sarà dotata diunaa doppio senso e da un percorso pedonale, oltre ovviamente ad essere illuminata. Il costo complessivo di questo lotto è di 8.315.000 euro di cui 6.9 milioni della Regione Toscana, 1.1 milioni finanziati tramite prestito flessibile contratto a carico del Comune di Lucca e 315mila euro di fondi comunali.