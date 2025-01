Alitalia, cassa integrazione prorogata fino a ottobre del 2025

Leggi su Ildenaro.it

Durante un incontro presso il ministero del Lavoro, il GruppoSAI-CityLiner in amministrazione straordinaria, il ministero e i sindacati (Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Usb e Aanpac) hanno raggiunto un accordo per estendere di dieci mesi lastraordinaria per 2.118 lavoratori diin AS. Di conseguenza, l'azienda ha revocato la procedura di licenziamento collettivo, inizialmente sospesa in attesa della legge finanziaria che ha stanziato 100 milioni di euro per aziende strategiche in crisi o in liquidazione. Lasarà attivaal 31e sarà integrata dal Fondo di Solidarietà. USB ha sottolineato l'importanza dell'impegno costante attraverso incontri, manifestazioni e assemblee, che hanno portato a un risultato significativo.