Violenza dopo una settimana di matrimonio | moglie aggredita con un bastone per gelosia

L’ha colpita con, accecato dalla, mandandola all’ospedale con quindici giorni di prognosi. La coppia si era sposata da appena una, ma la nuova vita insieme è degenerata in un grave episodio didi genere.Il fatto riferito dalla Nazione, è accaduto in Valdichiana, nelle frazioni del Cortonese, un territorio scosso da questo ennesimo caso che riflette un fenomeno purtroppo in crescita anche nel territorio aretino.Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione è avvenuta durante il weekend. I due, che si erano trasferiti da pochi mesi nella zona, non sono originari del luogo. La lite, che sembra essere l’ultima di una serie di episodi analoghi, si sarebbe scatenata per motivi dida parte dell’uomo. La discussione è rapidamente degenerata, e lui è passato alle mani, utilizzando anche unper colpirla con brutalità.