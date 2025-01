Terzotemponapoli.com - Ventura: “Conte ci crede, crede di poter fare un’impresa”

Gian Piero, allenatore ed ex Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. L’allenatore ha parlato della squadra azzurra reduce dalla vittoria di Firenze. Conte starà caricando al massimo i calciatori in vista del Verona e del prosieguo di stagione. Di seguito quanto dichiarato dall’ex Napoli.: “Da Firenze arrivano segnali importanti”Così l’allenatore: “Da Firenze arrivano segnali importanti ma già dopo i primi due mesi si percepiva il cambio di vento nella squadra. Nel momento in cui c’è compattezza e convinzione un cambio o due dell’undici titolare non cambia più di tanto nell’economia di una squadra e di una prestazione. Nel momento in cui dalla panchina arrivano risposte nei momenti di difficoltà, significa che qualcosa di importante può accadere.