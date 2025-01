Ilrestodelcarlino.it - The Begin al lavoro per rialzare la testa

TheAncona torna alper preparare il ritorno in campo, quello previsto tra una settimana, domenica 12 gennaio al PalaPrometeo Estra contro il San Donà, seconda giornata del girone di ritorno. Il 2024 non s’è chiuso benissimo, per i ragazzi di coach Della Lunga. La netta sconfitta di San Giustino, infatti, non ci voleva, ma solo a tratti la squadra dorica è riuscita ad avere la continuità di rendimento necessaria per far fronte agli umbri. "I ragazzi di Della Lunga nei primi due set sono partiti bene – ha spiegato il dirigente dorico Andrea Mancinelli –, ma poi hanno fatto la differenza la difesa e la ricostruzione del San Giustino. Nel terzo set, fino al 18-10, i padroni di casa hanno tenuto ben salde le redini del gioco. A sbloccare l’inerzia del match permettendo alla Thedi risalire ci ha pensato Umek che con una serie di battute ha rimesso il set in discussione lasciando sperare in un finale diverso.