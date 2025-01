Tennis, paura Kalinskaya, si sente male ed è costretta al ritiro

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 7 gen. (askanews) –ad Adelaide per Anna. La fidanzata di Sinner è stataalal primo turno del torneo di Adelaide dopo essersi sentitatadurante un match del primo turno del torneo australiano. Lata russa stava affrontando Belinda Bencic nel match valido per il torneo da 500 punti in terra australiana. Era sotto di un set (6-2) e di un game (1-0) all’interno del secondo parziale, quando all’improvviso si è fermata e ha richiesto l’aiuto di un medico in campo. Un malore che l’haad interrompere la partita generando anche attimi disugli spalti. Il medico le ha misurato la pressione e la situazione è tornata immediatamente sotto controllo:però non ha potuto evitare ildalla gara, garantendo così il passaggio del turno all’avversaria.