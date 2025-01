Ilrestodelcarlino.it - Smog in Emilia Romagna: ancora stop ai diesel Euro 5 in sei province

Bologna, 7 gennaio 2025 - Allerta, proseguono le misure emergenziali anti inquinamento in: sei lecoinvolte. I divieti, previsti fino ad oggi, sono stati infatti prorogati nei comuni di pianura di seidell': Piacenza, Parma, Reggio, Modena, Bologna e Ferrara. Air pollution from vehicle exhaust pipe on road È quanto emerge dal consueto bollettino 'Liberiamolarià stilato dall'Arpae regionale. Le misure, che scattano quando l’Arpae verifica il superamento del valore limite giornaliero di Pm10 per tre giorni consecutivi da quello di controllo, rimarranno attive fino a domani, mercoledì 8 gennaio, incluso, giorno di controllo e di emissione del nuovo bollettino. Circolazione, cosa prevedono le misure? Le misure emergenziali prevedono limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti - fino a5 - nei comuni sopra i 30.