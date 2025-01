Lanazione.it - “Siamo devastati. Basta col tollerare la violenza”: gioielleria rapinata, il titolare disperato

Montelupo Fiorentino, 7 gennaio 2025 – “Non si può piùla”. Lo dice Mariano Tombelli,dell’omonimadi Montelupo Fiorentino teatro di un assalto dei banditi. La rapina e il terrore: l’uomo non era nel negozio, c’era la moglie. Che è stata immobilizzata mentre i rapinatori portavano via i preziosi. «Ho trovato mia moglie devastata, spaventata - racconta ildell’attività - Ci hanno portato via tutto. Fisicamente nessuno si è fatto male, ma le conseguenze ci resteranno addosso per tutta la vita». Sono attimi concitati, c’è lo choc, la paura, ci sono i residenti della zona, i vicini di casa e i parenti in strada che increduli per l’accaduto cercano di rendersi utili, di essere di supporto. Abbracci e disperazione, parole di incoraggiamento e solidarietà.