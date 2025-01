Sci freestyle | Flora Tabanelli a Kreischberg da leader della classifica di Big Air

Leggi su Sportface.it

Quattro azzurri sono stati convocati per la tappa di, in Austria, quarto appuntamento stagionale di Big Air. L’osservata speciale non può che essere, che approccia la tappa austriaca dadi specialità di Coppa del Mondo. L’emiliana ha infatti ottenuto un piazzamento sul podio a Chur, Pechino e Klagenfurt e punta a confermarsi sulle nevi austriache. Insieme a lei sono stati convocati anche il fratello Miro, Renè Monteleone e Leonardo Donaggio.Il programmatappa diSi parte giovedì 9 gennaio con il turno di qualificazione femminile. Nella giornata seguente, quella di venerdì 10 gennaio, sono invece in programma le qualifiche maschili. Per quanto riguarda le finali, infine, l’appuntamento è sempre venerdì ma nel tardo pomeriggio, dalle ore 18:00.