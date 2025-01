Ilfattoquotidiano.it - Roberto Carlos in crisi: “Vive nel centro sportivo del Real Madrid, si sta separando dalla seconda moglie e ha 11 figli”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’ex calciatoresta attraversando una drammaticapersonale: è in corso la suaseparazione, questa voltafisioterapista Mariana Luccon,quale ha avuto 2 dei suoi 11. La leggenda del, dopo aver terminato la relazione che aveva con la donna dal 2009, sta alloggiando a Valdebebas, il quartier generale dei Blancos. Questo è quanto riportato dal programma televisivo Fiesta. La situazione è delicata anche perché i suoceri diabitano in una delle case di sua proprietà. Per questo l’ex terzino non avrebbe una posto dove andare e avrebbe scelto di dormire neldi allenamento dei Blancos, come riportano vari media spagnoli.Mentre attende la definizione del divorzio,avrebbe quindi trovato dimora neld’allenamento del club spagnolo.