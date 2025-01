Ilfoglio.it - Rafael Leao e la Luna

Leggi su Ilfoglio.it

Sbanda, derapa, riparte. Sempre sgommando. Sempre rischiando il disarcionamento e sempre in imperfetto equilibrio, quasi il suo corpo non rispondesse alle stesse leggi fisiche alle quali rispondono tutti gli altri corpi umani. Eppure è umano, umanissimoLeão. Non troppo, come per faciloneria e citazionismo si suol dire. Umano soltanto, quindi incline come tutti all’influenza dellasulle masse d’acqua. E per questo ondivago. Non può tutto,Leão, ma tanto sì, perché ci sono giocatori che possono di più di altri e lui è uno di questi. E quando vuole far valere il tanto che può fare, ecco che avversari e compagni perdono massa corporea e tridimensionalità, diventano sfondo tipo Super Mario. Dicono, i più, che c’è bisogno, almeno per il Milan e per la Nazionale portoghese, del veroLeão.