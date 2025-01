Ilgiorno.it - Pavia, abbatte parapedoni e palo della luce: automobilista fugge a piedi dopo lo schianto

Leggi su Ilgiorno.it

, 7 gennaio 2025 - Ha divelto tutta la fila die abbattuto un. Maloil conducente dell'auto è sceso illeso e si è allontanato a, pare insieme anche a un'altra persona che era a bordo come passeggero,ndo dal posto dell'incidente. E' successo nella tarda serata di ieri, lunedì 6 gennaio, alla rotatoria di viale Campari proprio a fianco del Comando provinciale dei vigili del fuoco di. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agentipolizia Locale del Comune di, che hanno avviato accertamenti sull'auto, una Mercedes classe A di colore bianco, per rintracciare chi l'avesse in uso. Non essendoci stati feriti, non c'è stata dunque neppure omissione di soccorso, ma la fuga dal posto dell'incidente è comunque perseguibile, sia per l'impossibilità di verificare le condizioni del conducente alla guida, sia per rivalersi dei danni provocati, in questo caso all'amministrazione comunale e alla società di gestione dell'illuminazione pubblica.