Ilgiorno.it - Parabiago, bloccato l’impianto di riscaldamento: le scuole medie Rancilio sono al freddo

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano) – 7 gennaio 2025 - Questa mattina all'inizio delle lezioni alla scuola secondariadi Villastanza, grazione di, diversi studentistati costretti a tornare a casa a causa delle temperature basse all'interno delle aule. Il malfunzionamento riguarda la pompa principale del sistema di, che hal'intero impianto. Il Comune sta valutando di emettere un'ordinanza di chiusura della scuola per permettere la riparazione. La segnalazione è arrivata da un genitore che ha raccontato: "Stamattina una parte della scuola è rimasta al. La caldaia si è accesa, ma non ha riscaldato a causa del guasto alla pompa. La palestra è l'unico ambiente che non ha avuto disagi. Ho dovuto riportare a casa mia figlia, che frequenta la terza media, e temo che la situazione possa ripetersi domani, dato che l'intervento dei tecnici non sembra imminente.