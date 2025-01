Ilrestodelcarlino.it - Notte di bivacchi. Degrado e sporcizia ai giardini del lungomare

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Aidelsud di Civitanova è arrivata la Befana sporcacciona, con i sacchi pieni di rifiuti rovesciati sulle aree verdi. È stata una mattinata con alcuni spazi verdi pieni diquella dell’Epifania e l’inciviltà ha colpito in particolar modo iin cui si ritrovano i bimbi. Nemmeno il ‘Vascello’ installato nell’area del Varco sul mare, gioco molto amato dai più piccoli, si è salvato dale ieri le famiglie che si sono avvicinate per portare i bambini a svagarsi hanno trovato ad accoglierli i chiari resti di bevute, con bottiglie di vodka vuote e abbandonate, con pantaloni di una tuta lasciati in terra. Un po’ tutte le aree verdi a ridosso del Varco, sul lato ovest del litorale, erano costellate di rifiuti ieri mattina: resti dicon bottiglie di vetro e plastica e lattine.