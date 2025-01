Ma faccia il c… che vuole Mara Maionchi una uscita delle sue in diretta nello Speciale Affari Tuoi

Leggi su Caffeinamagazine.it

La serata del 6 gennaio 2025 ha visto su Rai 1 la messa in onda diLotteria Italia, condotto da Stefano De Martino. L'evento ha combinato l'emozione del gioco dei pacchi con l'attesa per l'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia, culminando con l'assegnazione del premio di prima categoria da 5 milioni di euro. La puntata ha visto la partecipazione di numerosi ospiti del mondo dello spettacolo, tra cui Gianni Morandi, Lino Guanciale, Rocco Papaleo, Ilenia Pastorelli, Federica Nargi, Giusy Buscemi, Cristiano Caccamo, Pilar Fogliati, Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Vincenzo De Lucia, Nek, Bianca Guaccero e Simon & The Stars.