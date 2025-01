Ilrestodelcarlino.it - Lotteria Italia, in forte aumento i biglietti venduti

La2024 si conferma un successo anche per Rimini, che registra una crescita straordinaria del 43,9% rispetto al 2023. Con 61.220, la provincia romagnola si attesta tra le protagoniste della regione Emilia-Romagna, contribuendo significativamente al boom generale delle vendite. L’incremento di Rimini supera la media regionale, che segna uncomplessivo del 30,2%, per un totale di 802.580staccati in Emilia-Romagna. A livello nazionale, i dati confermano un ritorno di interesse per il gioco tradizionale con 8,66 milioni di tagliandi, un balzo del 29% rispetto ai 6,7 milioni dello scorso anno. La crescita di Rimini è seconda solo al +47,2% registrato in provincia di Ravenna, ma superiore a quella di altre importanti province regionali come Bologna (+33%) e Modena (+26%).